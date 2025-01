تعرف على الهواتف الداعمة لخدمة مكالمات "الواي فاي" لعملاء فودافون

كتبت- آية محمد:

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في السوق المصري، وبدأت شركات المحمول الأربعة في تفعيل الخدمة للعملاء، وخدمة مكالمات الواي فاي تتيح إجراء المكالمات الصوتية عن طريق الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساهم في تحسين جودة الاتصال داخل المباني العالية أو المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة.

وتمثل تلك الخدمة إضافة هامة لسوق الاتصالات المصري، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نحو استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة المستخدمين.

وأوضحت فودافون عبر موقعها الرسمي الهواتف التي تدعم خاصية مكالمات الواي فاي.

وجاءت الهواتف كالآتي:

هواتف آيفون:

"iPhone 11 -iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Ma - iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max - iPhone 13 - iPhone 13 mini - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max- iPhone 14 - iPhone 14 Plus - iPhone 14 Pro - iPhone 14 Pro Max - iPhone 15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max - iPhone 16- iPhone 16 Plus - iPhone 16 Pro - iPhone 16 Pro Max - iPhone SE 2020 - iPhone X - iPhone XR - iPhone XS - iPhone XS Max "

هواتف Honor

" 200- 90- lite 200 - pro 200 - lite 70 – lite 90 - Magic 6 Pro - Magic6 Lite 5G - X5Plus - X5b Plus - X6 DUAL - X6a - X6b - X7a - X7b - X7c - X8a - X8b - X9a - X9b - X9c "

هواتف IKU

"X8 - X9"

هواتف INFINIX

"30i - GT 20 Pro - Hot 20i - Hot 30 - HOT 30 PLAY - HOT 30i - HOT 40 Pro - HOT 40i - HOT 50 - HOT 50i - Note 30 - NOTE 40 Pro 5G - NOTE 40X 5G - Smart 6 - Smart 7 - SMART 7 HD - SMART 8 - SMART 8 Pro - SMART 9 - ZERO 30"

هواتف ITEL

"A05s - A50 - A60s - A70 - P40 - P55 - RS4 - S18 - S23"

هواتف Nokia

" 105 - 110 - 105 4G - C12 Pro - C22 - C32"

هواتف Oppo

" A17K - A18 - A3 - A38 - A3x - A58 - A60 - A60 5G - A78 - A79 5G - A80 5G - A98 5G - Reno 12F 4G - Reno 12F 5G - Reno10 - Reno10 Pro - Reno10 Pro+ - Reno11 5G - Reno11 F - Reno12 - Reno12 Pro+"

هواتف Realme

"11 – 12 - 11 5G NFC - 11 Pro 5G - 11 Pro+ - 12 Pro - 12 Pro+ 5G - 12+ - 12x - C33 - C51 - C53 - C55 - C61 - C63 - C65 - C67 - GT6 - Note 50 - P1 Pro 5G "

هواتف Samsung

"A15 - E3 - Galaxy A02 - Galaxy A03 - Galaxy A03 Core - Galaxy A03s - Galaxy A04 - Galaxy A04e - Galaxy A04s - Galaxy A05 - Galaxy A05s - Galaxy A06 - Galaxy A12 - Galaxy A13 - Galaxy A13 5G - Galaxy A14 - Galaxy A14 5G - Galaxy A15 - Galaxy A16 - Galaxy A22 - Galaxy A22 5G - Galaxy A23 - Galaxy A23 5G - Galaxy A24 - Galaxy A25 5G - Galaxy A32 - Galaxy A32 5G - Galaxy A33 5G - Galaxy A34 5G - Galaxy A35 5G - Galaxy A52s 5G - Galaxy A53 5G - Galaxy A54 5G - Galaxy A55 5g - Galaxy A72 - Galaxy A73 5G - Galaxy F13 - Galaxy M04 - Galaxy M12 - Galaxy M13 - Galaxy M14 5G - Galaxy M33 5G - Galaxy M34 5G - Galaxy M53 5G - Galaxy M54 5G - Galaxy S21 FE 5G - Galaxy S22 5G - Galaxy S22 Ultra 5G - Galaxy S22+ 5G - Galaxy S23 - Galaxy S23 FE - Galaxy S23 ULTRA - Galaxy S23 Ultra 5G - Galaxy S23+ 5G - Galaxy S24 - Galaxy S24 ULTRA - Galaxy S24+ - Galaxy S306 - Galaxy Tab A7 - Galaxy Tab A7 Lite - Galaxy Tab A9 - Galaxy Tab A9+ 5G - Galaxy Z Flip4 - Galaxy Z Flip5 - Galaxy Z Flip6 - Galaxy Z Fold4 - Galaxy Z Fold5 - Galaxy Z Fold6 "

هواتف Tecno

"CAMON 20 Pro - POP 7 - POVA 5 - POVA 6 Pro 5G - SPARK 10 - SPARK 10 Pro - SPARK 10C - SPARK 20 - SPARK 20 Pro - SPARK 20 Pro+ - SPARK 20C - SPARK Go 1 - SPARK Go 2023 - SPARK Go 2024 "

هواتف Vivo

"V27 - V27e - V29 - V29e 5G - V30 - V40 Lite - V40 NFC - Y02 - Y02T - Y03 - Y100 4G - Y17s - Y18e - Y19s - Y27 NFC - Y27s - Y28 - Y36 "

هواتف Xiaomi

"12 - 10 2022 - 10A - 11 lite 5G NE - 11T - 11T pro - 12 5G - 12 Lite - 12C - 12T - 12T Pro - 13C - 13T - A1 –A2 - A2+ - A3x - C40 - C65 - F4 - M4 Pro - M5 - Note 11 Pro+ 5G - Note 11E Pro 5G - Note 12 4G - Note 12 Pro - Note 12R - Note 12S - Poco C40 - POCO C65 - POCO C75 - Poco F5 5G - POCO F6 - Poco M5S - POCO M6 Pro - POCO X5 Pro 5G - POCO X6 Pro 5G - Redmi 10 - Redmi 10A - Redmi 10C - Redmi 12 - Redmi 12 5G - Redmi 12C - Redmi 13 - Redmi 13C - Redmi 13C 5G - Redmi 14C - Redmi A1+ - Redmi A2+ - Redmi A3 - Redmi A3x - Redmi Note 11 - Redmi Note 11 Pro - Redmi Note 11 Pro 5G - Redmi Note 11 Pro+ 5G - Redmi Note 11E - Redmi Note 11S - Redmi Note 12 - Redmi Note 12 Pro - Redmi Note 12 Pro 5G - Redmi Note 12 Pro+ 5G - Redmi Note 12s - Redmi Note 13 - Redmi Note 13 5G - Redmi Note 13 Pro - Redmi Note 13 Pro 5G - Redmi Note 13 Pro+ - Redmi Note 13 Pro+ 5G - Redmi Note 9T - X4 Pro 5G - X5 Pro 5G "

