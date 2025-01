بعد تطبيق مكالمات "الواي فاي".. الهواتف الداعمة لها على شبكة "إي آند"

كتبت- آية محمد:

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في السوق المصري، وبدأت شركات المحمول الأربعة في تفعيلها للعملاء.

وتتيح الخدمة الجديدة إجراء المكالمات الصوتية عن طريق الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساهم ذلك في تحسين جودة الاتصال داخل المباني العالية أو المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة.

وأوضحت شركة "إي آند" عبر موقعها الرسمي الهواتف التي تدعم خاصية مكالمات الواي فاي.

وجاءت الهواتف كالآتي:

هواتف Apple

" iPhone SE (2G) - iPhone XR - iPhone XS - iPhone XS Max - iPhone 11 - iPhone11 Pro - iPhone 11 Pro Max - iPhone12 - iPhone 12 mini - iPhone12 Pro - iPhone12 ProMax - iPhone 13 - iPhone13 mini - iPhone13 Pro - iPhone 13 Pro Max - iPhone 14 - iPhone 14 Plus - iPhone 14 Pro - iPhone 14 ProMax - iPhone15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro - iPhone 15 ProMax - iPhone 16 - iPhone 16 Plus - iPhone 16 Pro - iPhone 16 Pro Max"

هواتف Mi / Redmi

" Mi 10T \ M2007J3SG - Mi 11 lite \ M2101K9AG - MI A1 - MI A3 - Poco C40 - Redmi 10 \ 21061119AG- Redmi 10 2022 \ 21121119SG - Redmi 10A \ 220233L2C- Redmi 10C \ 220333QAG- Redmi 12 - Redmi 12C - Redmi 13C - Redmi 9A - Redmi 9C - Redmi 9T - Redmi A1 Plus- Redmi A2 Plu - sRedmi A3 - Redmi Note 10 5G - Redmi Note 10 5G \ M2103K19G - Redmi Note 10 Pro \ M2101K6G- Redmi Note 10s \ M2101K7BG - Redmi Note 11 \ 2201117TG - Redmi Note 11 4G \ 21121119SC - Redmi Note 11 Pro \ 2201116TG/td>- Redmi Note 11 Pro 5G \ 2201116SG - Redmi Note 11 Pro+ 5G \ 21091116UG - Redmi Note 11S \ 2201117SG - Redmi Note 12- Redmi Note 12 pro - Redmi Note 12s- Redmi Note 13 - Redmi Note 13 pro - Redmi Note 9T - Redmi Note 9T 5G \ M2007J22G- Xiaomi 11 lite 5G NE \ 2109119DG - Xiaomi 11T \ 21081111RG -Xiaomi 11T Pro \ 2107113SG"

هواتف OPPO

" OPPO A15 - Oppo A15s\ - Oppo A16 - Oppo A16s - Oppo A16k - Oppo A17 - Oppo A17k - Oppo A18 - Oppo A3 - Oppo A3x 4G - Oppo A38 - Oppo A53 - Oppo A54 - Oppo A55 - Oppo A57 - Oppo A57s - Oppo A58 - Oppo A60 - Oppo A73 - Oppo A74 - Oppo A76 - Oppo A77 - Oppo A77s - OppoA78 - Oppo A93 - Oppo A94 - Oppo A95 - OppoA96 - Oppo A97 - Oppo A98 - Oppo F17 - Oppo Reno 3 - Oppo Reno 4 - Oppo Reno 4 pro - Oppo Reno 5 - Oppo Reno 5 5G - Oppo Reno 6 - Oppo Reno 6 5G - Oppo Reno 7- Oppo Reno 7 5G - Oppo Reno 7Z - Oppo Reno 8 - Oppo Reno 8 Lite 5G - Oppo Reno 8 5G - Oppo Reno 8T - Oppo Reno 10 - Oppo Reno 10 pro - Oppo Reno 11 - Oppo Reno 11 F 5G - Oppo Reno 11 pro - Oppo Reno 12 - Oppo Reno 12 Pro - Oppo Find X5 - Oppo Find X5 Pro"

هواتف Infinix

" HOT 10 play - HOT 11 - HOT 11s - HOT 12 - HOT 12i - HOT 20 - HOT 20i - HOT 20s - HOT 30- HOT30i - HOT30 Pla - y HOT 40i - HOT 40 Pro - Note 10 - Note 10 Pro - Note 11 - Note 11s - Note 11 Pro - Note 12 - Note 20 Pro - Note 30 - Note 30 Pro- Note 30 5G- Note 40 Pro Plus 5G - Smart 6 - Smart 6 Plus- Y7a - Smart 7 HD - Smart8 - Smart8 Pro "



هواتف HUAWEI

" Mate 20 Pro - Mate 20 X - Mate 20 X 5G - Mate 30 Pro - Mate 30 Pro 5G - nova 5T - nova 7i - P smart 2021- p30 pro - P40 - P40 lite - p40 Pro - Y7a



هواتف Samsung

" Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B"