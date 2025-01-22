سعر الذهب اليوم ينخفض ببداية التعاملات المحلية الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2517 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3236 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4315 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 2747 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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