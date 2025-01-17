سعر الذهب في مصر اليوم يعود للانخفاض بالتعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2523 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4326 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 2713 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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