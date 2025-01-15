انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2494 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4275 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2681 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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