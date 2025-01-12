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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والذهب

01:55 م الأحد 12 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

18 جنيها لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار اللحوم والزيت والجبن الأبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

خريطة الأسعار اليوم أسعار الحديد أسعار الذهب أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك أسعار اللحوم
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