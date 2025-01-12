سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2533 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3257 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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