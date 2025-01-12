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72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

11:06 ص الأحد 12 يناير 2025

اسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري الضغير، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 125 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

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