خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد الدواجن وانخفاض العدس والذهب يعود للزيادة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب استقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن والسكر وانخفاض العدس اليوم الجمعة بالأسواق

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات