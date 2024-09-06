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أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 97.88 جنيه، بارتفاع 69 قرشا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 80.36 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.9 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر الدواجن اليوم مجلس الوزراء
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