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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

11:03 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

أسعار الطماطم والبطاطس

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كتبت- أمنية عاصم :

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة وخلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 6 و9 جنيه.

الكوسة بين 15 جنيهات و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و6.5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و14 جنيه.

الليمون البلدي بين 3.5 و 9.5 جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
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