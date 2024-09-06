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BBC

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:46 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت -أمنية عاصم :

ارتفع متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 163.28 جنيه، بزيادة 2.84 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 168.18 جنيه، بزيادة 4.27 جنيه .

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