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مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:26 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.07% عند مستوى 30998 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 120.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 128.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.93% ؜عند مستوى 31018 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة مبيعات أجنبية ومحلية المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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