تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واستقر سعر الذهب عالميًا عند نحو 2658 دولارا اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.53 % ، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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