خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد والذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب إلى الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. تعرف على أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الدواجن والجبن الأبيض وزيت عباد الشمس اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم