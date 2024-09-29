تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 جنيهات و20 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 8 و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة: تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية: تتراوح بين 4 و5 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و 15جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: بين 25 و 35 جنيها.

مانجو بلدي: بين 18 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 17 و 19 جنيها.

الليمون البلدي: بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.