تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الجمبري والكابوريا والبوري، بينما تراجعت أسعار البلطي والسبيط، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و86 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و190 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و190 جنيها، بارتفاع 25 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيها، بارتفاع 25 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 125 و155 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.