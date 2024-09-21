خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والأسمنت والدواجن والذهب يستقر

كتب- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والبيض والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن ترتفع بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

19 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟

أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)