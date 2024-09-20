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ارتفاع أسعار الأرز والسكر والجبن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

12:04 م الجمعة 20 سبتمبر 2024

اسعار السكر

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كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والسكر، والمكرونة، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر زيت عباد الشمس وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.40 جنيه، بزيادة 2.66 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.16 جنيه، بزيادة 6.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.36 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 77.82 جنيه، بتراجع 3.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.69 جنيه، بزيادة 2.69 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.29 جنيه، بزيادة 3.26 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.93 جنيه، بزيادة 98 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.24 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

لتر زيت الذرة: 97.27 جنيه، بزيادة 3.09 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.56 جنيه، بزيادة 2.93 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.07 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.98 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.46 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.14 جنيه، بزيادة 4.84 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.27 جنيه، بزيادة 3.73 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.45 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 94.98 جنيه، بتراجع 78 قرشا.

أسعار الأرز أسعار السلع الأساسية مجلس الوزراء
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