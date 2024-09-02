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ارتفاع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

أسعار حديد

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كتب- أحمد والي:
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40415.48 جنيه، بارتفاع 1370.02 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42006.03 جنيه، بارتفاع 398.89 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2609.69 جنيه، بارتفاع 88.26 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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