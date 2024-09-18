ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.61% عند مستوى 30342 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.45 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 89.54 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 95.99 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.33% عند مستوى 30159 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.