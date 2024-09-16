بعدما وصل سعر الكتكوت 42 جنيها.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكتاكيت شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية في المتوسط لتصل إلى 42 جنيها للكتكوت الواحد.

وحذر السيد، من استمرار ارتفاع أسعار الكتكوت، وهو ما سيترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار المنتج النهائي وهو الدواجن بعد انتهاء دورة التربية.

ويرى السيد، أن ارتفاع أسعار الكتكوت مبالغ فيها في ظل استقرار أسعار الأعلاف عند مستويات منخفضة.

وأشار السيد، إلى أن سعر الكتكوت أصبح يمثل نحو 55% من سعر تكلفة الإنتاج، حيث سجل سعر كيلو الدواجن اليوم 75 جنيها، وهو ما سيكون غير منطقي مع بداية إنتاج الدورات الجديدة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.