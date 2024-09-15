مع دخول المدارس.. بشرى سارة بشأن أسعار البيض خلال الأيام المقبلة -(فيديو)



كتبت- داليا الظنيني:

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، ويتم تصديره حاليًا.



وأضاف رئيس الشعبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك نحو 21 شخصًا من محتكري البيض تم ضبطهم مؤخرا، معلقا: أزمة السوق الحالية في تسعير البيض وليس توافره.

وأوضح، أن مشكلة تسعير البيض تشمل صناعة الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن هناك قلة ضمير لدى بعض السلاسل التجارية، بحسب المنطقة.

وأكد أن سعر كرتونة البيض لن تتعدى 155 جنيهًا مع بداية دخول المدارس، مختتمًا: "ننتج نحو 1.3 مليار بيضة سنويا، ومن يتحكم في أسعار الدواجن هم التجار والسماسرة".