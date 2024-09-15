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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية- تفاصيل

03:09 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-9-2024، وذلك بعد ارتفاعه في منتصف تعاملات أمس السبت، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات صباح السبت.

يذكر أن سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية تعاملات أمس السبت، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات في نفس اليوم.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3966 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3470 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2974 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2313 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1652 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 123334 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27760 جنيه.

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2567 دولارا اللأونصة، "الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24"، بنهاية تعاملات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع نسبتة 0.77% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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