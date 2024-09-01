خصم 25%على أسعار جميع "الخدمات البريدية الداخلية" بمناسبة بداية العام الدراسي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن تقديم نسبة خصم 25% للمواطنين على أسعار الخدمات البريدية الداخلية والتي تشمل "خدمة وصلها، والبريد السريع، وخدمة Easy box"، اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، وذلك للعملاء من "الأفراد فقط" بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء "call center"، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول "وصلها".

ويأتي ذلك في إطار سعي البريد المصري الدائم إلى التحسين المستمر في جودة الخدمات وطرح مميزات تنافسية للخدمات البريدية واللوجستية بما يساهم في دعم وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في ربوع الوطن بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار تنافسية، عبر أكثر من 4600 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.