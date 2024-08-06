تراجع البصل وارتفاع الملوخية بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار البصل، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الرومي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر الفلفل الحامي، والملوخية، والخيار، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 14 و20 جنيها.

البصل بين 2.5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.