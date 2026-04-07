حرب إيران.. متظاهرون عراقيون يقتحمون السفارة الكويتية بالبصرة- فيديو

كتب : محمود الطوخي

10:34 م 07/04/2026

بلغت التوترات الميدانية في مدينة البصرة العراقية ذروتها مساء الثلاثاء، حيث تزامنت احتجاجات شعبية عنيفة مع سقوط مقذوفات صاروخية قاتلة في سياق تداعيات حرب إيران وأمريكا.

اقتحام السفارة الكويتية بظل حرب إيران

ورصدت مقاطع تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام حشود من المتظاهرين العراقيين لمقر السفارة الكويتية في البصرة.

وتأتي هذه التحركات الغاضبة في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الاستنفار جراء المواجهة المفتوحة بين إيران وأمريكا، مما يضع البعثات الدبلوماسية تحت ضغوط أمنية شديدة نتيجة استمرار حرب إيران وتأثيرها على استقرار دول الجوار.

ضحايا القصف الصاروخي في ظل حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة شرطة البصرة مقتل 3 أشخاص إثر سقوط صاروخ على منزلهم الواقع في أرض زراعية بخور الزبير الجنوبي، موضحة أن الحادث وقع في تمام الساعة 17:45 من مساء الثلاثاء على طريق سفوان، مما أدى إلى تهدم المسكن بشكل كامل ووفاة جميع من كان بداخله، وهم مجهولو الهوية حتى اللحظة، في تصعيد ميداني يعكس مخاطر صراع إيران وأمريكا المستعر.

إجراءات أمنية بظل توتر إيران وأمريكا

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، باشرت فرق الأدلة الجنائية مهامها في الكشف على موقع الانفجار وتتبع مصدر المقذوف، حيث جرى نقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي ضمن قطاع مسؤولية قسم شرطة سفوان بمركز شرطة خور الزبير.

فيديو قد يعجبك



"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران
أخبار مصر

"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران
16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط
أخبار المحافظات

16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط
ترامب يتلقى طلبًا باكستانيًا لتمديد مهلة إيران.. ومصدر: أخبار سارة قريبًا
شئون عربية و دولية

ترامب يتلقى طلبًا باكستانيًا لتمديد مهلة إيران.. ومصدر: أخبار سارة قريبًا
دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟
شئون عربية و دولية

دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟
أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
رياضة محلية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري

