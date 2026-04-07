أكد الدكتور محمود سلامة، الخبير في أسواق الطاقة، أن القفزة الحالية في أسعار النفط والغاز ستجبر دول الاتحاد الأوروبي على تكبد مصاريف هائلة، مما يضع اقتصاداتها في مأزق حقيقي، خاصة وأنها كانت تواجه تراجعاً ملحوظاً حتى قبل تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز.

وقال "سلامة" خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أي أعباء مالية إضافية لتأمين إمدادات الطاقة قد تجر الاقتصاد الأوروبي نحو الانكماش أو الركود التام؛ وهو ما سيترتب عليه بالضرورة ارتقاع في معدلات البطالة، وزيادة حادة في تكاليف المعيشة، ودخول القارة في موجة تضخم مالي غير مسبوقة.

تضاعف التكاليف والاعتماد على السوق الأمريكي

وذكر أن دول الاتحاد الأوروبي توجهت نحو الولايات المتحدة لتأمين بدائل الطاقة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هذه البدائل تأتي بأسعار باهظة تصل أحياناً إلى ستة أضعاف الأسعار السابقة، مما يعمق الجراح الاقتصادية للقارة العجوز.

وأوضح "سلامة، في سياق حديثه، أن خام "نايمكس" الأمريكي سجل صعوداً لافتاً ليصل إلى حوالي 115 دولاراً للبرميل، متخطياً خام "برنت" الذي استقر عند 110.5 دولار، لافتاً إلى أن وتيرة الأسعار تتأثر بشكل مباشر بتحركات كبار التجار في السوق العالمي، وليس بقرارات الحكومات أو الدول المنتجة وحدها.

تداعيات عالمية مستمرة

وشدد "سلامة"، في ختام مداخلته على أن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة سيلقي بظلاله القاتمة على أغلب الدول المستوردة للطاقة، حيث ستجد نفسها مضطرة لاستنزاف مواردها المالية لتغطية فاتورة النفط والغاز، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية ويجعل الأسواق العالمية أكثر عرضة للانهيار والاضطراب.