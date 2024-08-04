تراجع الفول واللحوم والدواجن بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الفول والزيت واللحوم والدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأرز والدقيق والعدس والجبن الأبيض، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.95 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.99 جنيه، بتراجع 3.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.48 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 92 جنيها، بتراجع 32 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.67 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.65 جنيه، بتراجع 1.99جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.38 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.89 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

لتر زيت الذرة: 103.91 جنيه، بتراجع 3.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.19 جنيه، بتراجع 26.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.31 جنيه، بتراجع 4 جنيهات.

كيلو الأرز السائب: 26.75 جنيه، بزيادة 2.92 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.92 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 124.45 جنيه، بزيادة 9 جنيهات.

كيلو الجبن الرومي: 248.48 جنيه، بزيادة 2.27 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.7 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 118.44 جنيه، بتراجع 9.8 جنيه.