جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل الملحق التجاري التركي لبحث فرص التعاون المشترك

كتبت- شيرين صلاح:

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، وفد تركي ضمَّ كل من إيمري سيفيز المُلحق التجاري المنتهية مدته للقنصلية التركية بالإسكندرية، والملحق التجاري الجديد أحمد ألبتكين، بحضور أعضاء الجمعية لمناقشة أوجه التعاون المُشتركة بين الطرفين.

وقال إيمري سيفيز، الملحق التجاري المنتهية مدته لتركيا بالإسكندرية، إن هناك المزيد من الشركات التركية تتوجه لتأسيس عملها في مصر، مُشيرًا إلى أهمية تطوير التجارة الحرة بين مصر وتركيا، من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2009، والتي بدورها تسهَّم في زيادة حجم التجارة، لافتًا إلى تحقيق نموًا كبيرًا في التجارة بين البلدين، بلغت قيمتها 15 مليار دولار في العام الماضي.

وأكد أحمد ألبتكين، الملحق التجاري التركي بالإسكندرية، حِرصه على تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، مبديا اهتمامه بنقل التجربة المصرية في دعم المشروعات مُتناهية الصِغر مُحتذيًا بدور الجمعية الرائد في هذا المجال.

وأوضك ألبتكين أهمية ما يُقدَّم في المشروعات التركية القائمة من دعم وتدريب العمالة، ومُشيدًا بكفاءة العمالة المصرية وبدور جمعية رجال أعمال إسكندرية في التدريب والتشغيل المهني من خلال مركز VTECالتابع لها.

وهنأ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الملحق التجاري التركي بالإسكندرية بتوليه منصبه الجديد ووجه الشكر لإيمري سيفيز على المجهود الناجح الذى قام به في تشجيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مُشيرًا إلى الخطوات التي يتم اتخاذها والتي تدفع بالعلاقات المُشتركة بين البلدين نحو الأمام، مؤكدًا عدم اقتصار دور الجمعية على خدمة أعضاءها فقط، ولكن أيضًا الاهتمام بدعم المجتمع.