البترول تطرح مزايدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل

كتب- أحمد والي:

كشفت وزارة البترول عبر موقعها الرسمي، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، طرحت مزايدة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وتضم مزايدة مصر للتنقيب عن النفط والغاز -التي تم طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج- 12 قطاعا للتنقيب والاستكشاف في المتوسط والدلتا، مقسمة إلى 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين.

تأتي هذه المزايدة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد لتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحلي والعالمي.

وأكد بدوي أن هذه المزايدة هي الثامنة من نوعها التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021، حيث توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.