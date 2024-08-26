إعلان

BBC

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:11 م الإثنين 26 أغسطس 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.2% عند مستوى 30133 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 578 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 67.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 578 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة بنسبة 0.22% عند مستوى 30074 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 26 أغسطس

إعلان

إعلان

* أمطار صيفية.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية وتراجع درجات الحرارة
* رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM في 8 بنوك