المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.2% عند مستوى 30133 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 578 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 67.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 578 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة بنسبة 0.22% عند مستوى 30074 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.