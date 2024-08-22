خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدقيق والذهب بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدقيق والفول وكرتونة البيض، بالأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار الدواجن مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب يعاود الارتفاع اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع اللحوم والفول والدقيق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس والكوسة اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع البلطي اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت تصعد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)