ارتفاع البطاطس والكوسة اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة والباذنجان، والخيار، والمانجو البلدي خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الفلفل الرومي والبرتقال.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 14 و23 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض بين 6 و 10 جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و25 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و 17 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 30 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 280 جنيها.

مانجو بلدي بين 15 و20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.