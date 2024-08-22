سعر الذهب يعاود الارتفاع اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2974 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3470 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2507 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.22%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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