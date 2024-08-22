ارتفاع اللحوم والفول والدقيق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والسكر، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي وخلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما الأرز السائب والجبن الرومي واللبن السائب، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.43 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 64.46 جنيه، بزيادة 2.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.55 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.8 جنيه، بزيادة 6.83 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.22 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.39 جنيه، بزيادة 78 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 68.32 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 106.36 جنيه، بزيادة 6.95 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.81 جنيه، بزيادة 8.21 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.02 جنيه، بتراجع 13 قرش.

كيلو الأرز السائب: 26.8 جنيه، بتراجع 1.36 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.52 جنيه، بزيادة 47 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 525.3 جنيه، بزيادة 387.29 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.8 جنيه، بتراجع 2.94 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.63 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 104.96 جنيه، بزيادة 10.89 جنيه.