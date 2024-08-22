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ارتفاع البلطي اليوم الخميس في سوق العبور

10:32 ص الخميس 22 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت _ أمنية عاصم :

ارتفع أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، و السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75و 79 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 165 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 440 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سوق العبور سعر كيلو السمك البلطي
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