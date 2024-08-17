ارتفاع أم انخفاض.. الشُعبة تكشف توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

كتب- حسن مرسي:

قدم هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، توقعاته لسعر الذهب في السوق المحلية والعالمية، والذي شهد طفرة قياسية بتسجيل سعر الأوقية مستويات تاريخية تجاوزت 2500 دولار.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، ذكر ميلاد أن الارتفاع الكبير والمتواصل في سعر أوقية الذهب يؤثر مباشرة على الأسعار في السوق المحلية، إذ بلغ سعر جرام ذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 3480 جنيهًا.

توقع رئيس شعبة الذهب مزيد من الزيادات في أسعار الذهب خلال المرحلة القادمة، نظرًا لاستمرار المؤثرات والعوامل المؤثرة في سوق الذهب المحلية والعالمية.

وحدد ميلاد تلك العوامل والمؤثرات بعدة نقاط رئيسية، منها تذبذب أسعار الدولار وتقلبات الأسواق المالية والبورصات العالمية، بجانب الأحداث الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، والتي تسهم جميعها في التأثير على أسعار الذهب ودفعها نحو الزيادة.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا في تعاملات يوم السبت، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات جديدة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عقب وصول سعر الأوقية إلى 2508 دولار، وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ سنوات طويلة.