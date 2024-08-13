وزير الاتصالات يوضح منح جامعة مصر للمعلوماتية لأوائل الثانوية العامة

كتب- علاء حجاج:

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2024 والطلاب الراغبين فى الإلتحاق بجامعة مصر للمعلوماتية وأولياء أمورهم خلال فعاليات اليوم التعريفي الذي نظمته الجامعة في مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اليوم التعريفي تم تسليط الضوء على البرامج الأكاديمية المتقدمة التى يتم تدريسها للطلاب بالجامعة خلال مراحل الدراسة المختلفة، والتعرف على قواعد المنح الكاملة التى تقدمها الجامعة، وكذلك ما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية متطورة وإمكانيات عملية من معامل ومراكز أبحاث تخدم العملية التعليمية بالجامعة تضاهي نظيراتها في أعرق الجامعات العالمية.

قال طلعت إن وزارة الاتصالات قامت بتأسيس ورعاية جامعة مصر للمعلوماتية فى إطار استراتيجية متكاملة لبناء مجتمع رقمي يرتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية

أوضح أن رؤية الوزارة تتمثل فى تعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي، واكتساب المهارات والخبرات المؤهلة للمنافسة باقتدار فى سوق العمل العالمي من خلال بناء مصفوفة مهارات متكاملة من علم وخبرات ومهارات شخصية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموًا على مدار 6 سنوات.

أشار إلى وجود مجموعة كبيرة من الشركات يعمل بها كفاءات مصرية فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملاء هذه الشركات حول العالم فى ضوء احتياج العديد من الدول الرائدة فى التكنولوجيا للكوادر المدربة.

وعقد طلعت جلسة نقاشية مفتوحة مع أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث قام بالرد على استفسارات الطلاب حول أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المستقبلية في سوق العمل نتيجة للتطور التكنولوجي.

كما أشار إلى مبادرات الوزارة لبناء القدرات الرقمية لمختلف المراحل العمرية، بهدف التوسع فى قاعدة الكوادر المدربة فى كافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا وتستهدف جامعة مصر للمعلوماتية من استقبال أوائل الجمهورية للثانوية العامة، تمكين أفضل المواهب وتشجيعهم ودعمهم على مواصلة التفوق الأكاديمي من خلال الانضمام إليها لدراسة علوم المستقبل بما يتناسب مع الأهداف والطموحات التى يسعون إلى تحقيقها لدعم سوق العمل المحلي والعالمي بنخبة من الخريجين الذين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية العالية.

أوضحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة تقدم منح كاملة للدراسة بالجامعة فى كلياتها الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المتفوقين والتى يدعمها بعض البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما استمع أوائل الثانوية العامة إلى شرح مفصل عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها كليات جامعة مصر للمعلوماتية.

هذا وقد قام أوائل الثانوية العامة بجولة بالحرم الجامعي للتعرف على المعامل والمراكز البحثية والإمكانيات التي تتمتع بها جامعة مصر للمعلوماتية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامج تعليمى متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.