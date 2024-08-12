أرباح "جهينة" تقفز بنسبة 362% خلال الربع الثاني من 2024

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية تحقيقها نمو صافي الربح بنسبة 362% لتصل لـ مليار جنيه عن الربع الثاني من عام 2024، وفق نتائج الأعمال المجمعة.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، سجلت صافي إيرادات الشركة نمو بنسبة 70% لتصل لـ 6.03 مليار جنيه عن الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف الإفصاح، أن صافي الأرباح خلال نصف الأول من العام الجاري حققت نمواً قياسياً بمقدار 166% ليصل لـ 1.4 مليار جنيه؛ وجاءت الزيادة مدعومة بنمو بشكل كبير في قطاع المركزات حيث استطاع قطاع المركزات والتصدير من توفير 46.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024 في ظل استقرار سعر الصرف.

وتابع التقرير، أن استراتيجية خفض التكلفة ساهمت في تحقيق هذا النمو بجانب التكامل الرأسي للشركة و علاقتها الاستراتيجية مع الموردين و شركائها العالميين والمحليين بالإضافة إلى استراتيجية الشركة لإدارة تلك الأزمة بشكل صحيح إلى تحقيق أرباح قياسية.

وأظهر الإفصاح، أنه إيرادات الشركة سجلت نمو بنسبة 69% لتسجل إيرادات بلغت 11.5 مليار جنيه عن النصف الأول من 2024.

وأضافت الشركة، أن نمو في الإيرادات خلال النصف الاول؛ جاء مدعوماً بنمو في حجم مبيعات قطاع العصير والأداء المميز لصادرات الشركة.

وذكر الإفصاح، أن قطاع المراكزات والزراعة حقق نمو بنسبة 194% خلال النصف الثاني لتصل لـ 1.76 مليار جنيه مقابل 602 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع العصائر حقق نمو بنسبة 90% خلال النصف الأول لتصل لـ 2.04 مليار مقابل 1.07 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، فيما سجلت قطاع المبردات نمو بنسبة 73% لتصل لـ 2.4 مليار مقابل 1.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع الإفصاح، أن النمو في قطاع الألبان جاء بنسبة 45% ليسجل 5.14 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستكملت الشركة، أن الحصة السوقية للشركة للنصف الأول للعصائر 30% بنمو 4% بينما الألبان تصل الحصة السوقية للشركة لـ 62%، فيما ارتفعت الحصة السوقية للشركة في الزبادي بنسبة 1% لـتصل لـ 31% من إجمالي السوق المحلي بينما تراجعت الحصة السوقية للمشروب الزبادي نمو بنسبة 2% لتصل لـ 47% من إجمالي السوق المحلي.