سعر الذهب اليوم السبت في مصر يصعد مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2297 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2953 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3445 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3937 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدا إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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