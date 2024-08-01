البترول تفعل آلية QR Code لتلقي الشكاوى الكترونياً

كتب- أحمد والي:

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق وتفعيل آلية تلقي الشكاوى عبر رمز الاستجابة السريعة QR CODE بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة مع المنظومة الموحدة لتحديث آليات العمل بالمنظومة ومنها تسجيل الشكاوى للتسهيل على المواطنين في هذا الاطار، وفق بيان الوزارة اليوم.

ويستعرض مصراوي في السطور القادمة القنوات التي تستقبل عليها الوزارة للشكاوى الواردة الكترونياً، وتتمثل في:

1- الاتصال علي الرقم المختصر 16528.

2- الموقع الالكتروني https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

3- مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code في الصور المرفقة.

4- تطبيق ( في خدمتك ) علي الهاتف المحمول.

كما تعمل الوزارة حالياً مع المنظومة الحكومية الموحدة على التطوير والتحديث الكامل لمنظومة تلقي الشكاوى وآليات الاستجابة السريعة لها في ظل ما توليه الحكومة من أولوية لتعزيز ثقة المواطنين في أداء المنظومة ووزارات الحكومة بشأن الاستجابة لشكاويهم، وفق سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحسين الخدمات وتعزيز ثقة ورضا المواطنين المستفيدين بخدمات الوقود والغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

ووفق البيان، قالت الوزارة أن نسبة الإنجاز في حل ومعالجة الشكاوي منذ بدء العمل بالمنظومة بلغت حوالي 99.45% من الشكاوى الواردة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

جدير بالذكر أنه في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير أداء المنظومة فقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية منظومة الشكاوي من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوي الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك الموافقة على قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.