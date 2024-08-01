وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لسلاسل الإمداد برأس مال مصري

كتب: أحمد والي:

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق مهاب مميش؛ مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة الأسكندرية لسلاسل الإمداد - المُنفذة برأس مال مصري 100% - والتي تهدف إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وتهدف الشركة لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة بالأسكندرية من المواد الخام وكذلك تأمين احتياجات المشروعات الجاري دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، وفق بيان من الوزارة.

وأوضح بدوي أن الشركة الجديدة نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات في مصر حيث تمثل أحد الركائز التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في تأمين واستدامة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات واستيراد غاز الإيثان المسال بكميات تداول تصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً.

وأضاف بدوي أن المشروع سيكون بالشراكة بين شركات قطاع البترول، المتمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ( إيكم )، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، وإحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة (جاما للإنشاءات) باستثمارات 660 مليون دولار، لافتاً إلى أن دراسات المشروع أخذت في الاعتبار إقامة المحطة طبقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع محطة التسهيلات يتكون من رصيفين بحريين بطول 400 متر لكل رصيف وبعمق بحري 20 متراً وله ظهير أرضي بمساحة 400 ألف متر مربع لإقامة مستودعات التخزين ووحدات التغييز وكافة الخدمات والمرافق للمحطة.

وأضاف مكي: بذلك يصبح لدى قطاع البترول المصري قدرات هائلة في استقبال وتخزين وتغييز غاز الإيثان المسال، حيث أن لديه القدرة على استقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن ، والعمل بمعدل تداول سنوي يصل إلى 5 مليون طن، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للموانئ المصرية التي تم تنفيذها منذ عام 2019 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأعرب المهندس عمرو الطويل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينجل عن سعادته بتلك الشراكة، مشيراً إلى أن جاما للإنشاءات هي واحدة من الأذرع القوية لمجموعة تراينجل والتي تؤدي دوراً قوياً في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إسهامها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وكذلك الدخول في تحالفات بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في العديد من المشروعات الكبرى.

وأكد سعادته بشراكة اليوم التي ستضمن الاستدامة في توريد مصادر الطاقة لصناعة البتروكيماويات ومصانعها القائمة والتوسعات المستقبلية لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة الحيوية.

حضر التوقيع المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، ومحمد زكي نائب إيكم للعمليات، والمهندس صلاح غبريال الرئيس التنفيذي لشركة جاما للإنشاءات.