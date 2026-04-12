الحرس الثوري الإيراني: أي محاولة لعبور سفن عسكرية مضيق هرمز ستواجه برد حازم

كتب : وكالات

12:22 ص 12/04/2026

بحرية الحرس الثوري الإيراني

نقل التلفزيون الإيراني بيانا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني، أكد فيه أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية مضيق هرمز ستواجه برد حازم.

وأكدت قيادة بحرية الحرس الثوري، أنها تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل وفعال.

وأضاف التلفزيون الإيراني عن قيادة بحرية الحرس الثوري، أنه لا يسمح بمرور السفن غير العسكرية إلا وفق ضوابط محددة.

وشددت قيادة بحرية الحرس الثوري، على أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية ستواجه بحزم شديد.

