ترامب يحذر الصين من تزويد إيران بالأسلحة ويهدد: ستواجه مشاكل كبيرة

كتب : وكالات

12:29 ص 12/04/2026

دونالد ترامب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تحذير إلى الصين من تقديم أسلحة إلى إيران.
وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأحد، إن الصين ستواجه مشاكل كبيرة إذا قامت بشحن أسلحة إلى إيران.
وجاء ذلك ردًا على سؤال سألته مراسلة شبكة "سي أن أن" لـ"ترامب" عن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى احتمال مساعدة الصين لإيران.
وقال، ترامب وهو يغادر البيت الأبيض متوجهاً إلى فلوريدا: "إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه مشاكل كبيرة، حسناً؟".
وفي وقت سابق، أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على التقييمات الاستخباراتية الأخيرة.

فيديو قد يعجبك



"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع
نصائح طبية

"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع

أحمد أمين يشارك متابعيه صورًا لم تعرض من قبل من كواليس "النص التاني"
مسرح و تليفزيون

أحمد أمين يشارك متابعيه صورًا لم تعرض من قبل من كواليس "النص التاني"
حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زووم

حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائق بالجمالية
حوادث وقضايا

لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائح بالجمالية
وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
اقتصاد

وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات