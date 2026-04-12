وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تحذير إلى الصين من تقديم أسلحة إلى إيران.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأحد، إن الصين ستواجه مشاكل كبيرة إذا قامت بشحن أسلحة إلى إيران.

وجاء ذلك ردًا على سؤال سألته مراسلة شبكة "سي أن أن" لـ"ترامب" عن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى احتمال مساعدة الصين لإيران.

وقال، ترامب وهو يغادر البيت الأبيض متوجهاً إلى فلوريدا: "إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه مشاكل كبيرة، حسناً؟".

وفي وقت سابق، أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على التقييمات الاستخباراتية الأخيرة.