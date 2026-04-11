مصر ترفع دعم الكهرباء 39% في العام المالي المقبل إلى 104.2 مليار جنيه

كتب : منال المصري

03:04 م 11/04/2026

أحمد كجوك وزير المالية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، رفع الدعم الموجه لدعم الكهرباء بنسبة 39% خلال العام المالي المقبل الذي يبدا في يوليو 2026 إلى 104.2 مليار جنيه.

أين يذهب دعم الكهرباء؟

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل، أن زيادة الدعم للكهرباء تهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل خصصت 160 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية مقارنة مع 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي مع تقدير سعر البرميل عند 75 دولارا نفس السعر الحالي بالموازنة.

