أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم بين دراجة آلية وعربة كارو بقرية أولاد عبد الله في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك الإسعاف

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول مصابين من حادث تصادم إلى مستشفى الداخلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ في مركز الداخلة، حيث نُقل المصابون واستقرت حالتهم الصحية تحت الملاحظة.

أسماء المصابين والمتابعة

جاءت بيانات المصابين: أنور سفينة محمد، 54 عامًا، ومحمد بشندي محمد أحمد، 55 عامًا، وسيد رفاعي محمود، 57 عامًا، وجميعهم من مركز الداخلة.

وتحرر المحضر اللازم بشأن حادث التصادم بين الموتوسيكل وعربة الكارو، وتولت الجهات المعنية التحقيق.