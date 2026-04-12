خبير اقتصادي: تحريك أسعار المحروقات كان استجابة لضغوط صندوق النقد

كتب : حسن مرسي

12:18 ص 12/04/2026

الدكتور حسن الصادي

قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الحرب انتهت إلى حد كبير لأن ترامب كان يبحث عن مخرج للمأزق الذي وضع فيه نفسه وأمريكا والعالم اقتصاديا.

وقال الدكتور حسن الصادي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الاقتصاد المصري كان قد بدأ في التعافي وتحقيق معدلات نمو أكبر من المستهدفة، والبنك المركزي استطاع التعامل مع الـ Hot Money أثناء خروجه وجذبه مرة أخرى.

وأضاف أستاذ اقتصاديات التمويل، أن الفضل في ذلك يعود لمحافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، مشيرا إلى أن السوق لم يفقد ثقته في قدرة الدولة المصرية على توفير الدولار حتى عند وصول سعره إلى 55 جنيها.

وأشار إلى أن السوق الموازية لم تظهر كما كان يحدث سابقا، حيث كان الدولار يرتفع بمضاعفات في السوق الموازية مقابل ارتفاعه البسيط في البنوك، مؤكدا أن تحويلات المصريين في الخارج لم تنقص وستزيد في الفترة المقبلة.

وشدد الدكتور حسن الصادي على أن الدولة المصرية استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي في تحريك أسعار المحروقات، موضحا أن مصر تنتج 530 ألف برميل وتستهلك 830 ألفا، أي أن لديها فجوة 300 ألف برميل فقط، وأن ظروف الحرب أعطت المبرر الكافي لتحريك الأسعار.

