وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

كتب : داليا الظنيني

11:34 م 11/04/2026

أحمد كجوك وزير المالية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، حيث ارتفعت إلى 820 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في الدولة سيستفيدون من هذه الزيادات.

وقال كجوك، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة "المحور"، إن الزيادة الأخيرة في مخصصات الأجور بلغت 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بعد تطبيق الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحسين مستوى معيشة الموظفين.

وأضاف الوزير أن أجور العاملين ستشهد زيادة إضافية قدرها 1000 جنيه بداية من العام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة نجحت في خفض الدين المحلي بنسبة 18% خلال الأربع سنوات الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة، لافتًا إلى أن مؤشرات التصنيف العالمية أشادت بهذا الأداء.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في معدلات الدين وخدمته، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تسير في الطريق الصحيح وتدعم استقرار الاقتصاد المصري.

وشدد وزير المالية أحمد كجوك على أن هذه الإصلاحات المالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

