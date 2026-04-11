انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

08:29 م 11/04/2026

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 11-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4780 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6145 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7170 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8194 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254833 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4749 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



متحدث الكهرباء: وفر مادي بنحو 14.4 مليون دولار خلال أسبوع من ترشيد الاستهلاك
أخبار مصر

متحدث الكهرباء: وفر مادي بنحو 14.4 مليون دولار خلال أسبوع من ترشيد الاستهلاك
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سموحة.. تسديدة من مروان عطية خارج مرمى سموحة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سموحة.. تسديدة من مروان عطية خارج مرمى سموحة
اجتماع موسع لحصر المباني التراثية بالإسكندرية وتحديث بياناتها (صور)
أخبار المحافظات

اجتماع موسع لحصر المباني التراثية بالإسكندرية وتحديث بياناتها (صور)
"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
علاقات

"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل
أخبار مصر

محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات